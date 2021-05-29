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Giriş Tarihi: 29.5.2021 19:30 Son Güncelleme: 29.5.2021 19:38

'nun takımı Brentford Premier Lig'e yükseldi!

Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Championship Play-Off finalinde 'nun takımı Brentford, Wembley Stadı'nda 'yi 2-0 mağlup ederek 73 yıl sonra Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

İngiltere Championship Play-Off finalinde Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford, Wembley Stadı'nda Swansea City ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Brentford, 73 yıl sonra İngfiltere Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Brentford, Norwich City ve Watford'un ardından Premier Lig'e çıkan 3. takım oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan Ivan Toney ve 20'de Emiliano Marcondes kaydetti. Swansea City'de Jay Fulton, 65'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, ligin ilk yarısında Brentford forması giyiyordu. Sezonun ilk yarısında Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol attı.

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Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford Premier Lig'e yükseldi!
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