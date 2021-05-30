Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En büyük
Giriş Tarihi: 30.5.2021

En büyük

En büyük

Tuchel’in öğrencileri Portekiz’deki dev mücadeleyi Havertz’in tek golüyle kazandı. , tarihinde ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü unvanın aldı

İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea mutlu sona ulaştı. Portekiz'in Dragao Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar önünde oynanan dev mücadele müthiş bir taktik savaşına sahne oldu. Tuchel'in öğrencileri, Guardiola'nın Manchester City'sini 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı. Gök Maviler, ilk 20 dakikada Werner'in ataklarından boş döndü. 42'de Mount'un mükemmel ara pasına hareketlenen Havertz, kaleci Ederson'u da geçip ağları havalandırdı. İkinci yarıda Pep Guardiola ne yaptıysa Londra'lı rakibini açamadı. Özellikle Kante sahanın her santiminde kahramanda savaştı, Chelsea 9 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü oldu. Devre arasında Maviler'in başına geçen Thomas Tuchel, geçen yıl PSG ile kaybettiği finali bu kez kupayla taçlandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran’dan sonra yasaklar kalkacak mı?
Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin teklifi...
İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!
Aleyna Tilki tek imza ile servetine servet kattı! Kazancı dudak uçuklattı!
Son dakika: Eşi her şeyi açıkladı! "İddialar doğru!" Fenerbahçe...
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kupa Chelsea'nin! Guardiolalı Manchester City'i yıktılar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Gizem Arıkan’ın yaptığı haylazlık başına iş açtı!
Dr. Astrolog Şenay Devi duyurdu! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
İşçi ve işverenler dikkat! Kısa çalışma sonrası mesai ve maaşlarda normalleşme başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
En büyük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA