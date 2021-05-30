İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea mutlu sona ulaştı. Portekiz'in Dragao Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar önünde oynanan dev mücadele müthiş bir taktik savaşına sahne oldu. Tuchel'in öğrencileri, Guardiola'nın Manchester City'sini 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı. Gök Maviler, ilk 20 dakikada Werner'in ataklarından boş döndü.İkinci yarıda Pep Guardiola ne yaptıysa Londra'lı rakibini açamadı.Chelsea 9 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü oldu.