Galatasaray Gedson'un alternatifini buldu! Geçen sezon olmamıştı...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezon çalışmalarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılı takım, kadrodaki eksikleri tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmeler yapan yönetim, Gedson Fernandes'in alternatifini buldu.
Sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'in Benfica'ya dönmesinin ardından orta sahada doğan boşluğu doldurmak için harekete geçen Galatasaray'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia geldi.
Sarı-kırmızılıların, bir dönem ilgilendiği İsmaila Coulibaly'i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.
Sky Sports TV özel haberinde Cimbom'un, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu.
Malili genç yetenek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söylemişti.