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Giriş Tarihi: 30.5.2021 09:15 Son Güncelleme: 30.5.2021 09:17

Gedson'un alternatifini buldu! Geçen sezon olmamıştı...

Galatasaray Gedson'un alternatifini buldu! Geçen sezon olmamıştı...

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve 'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım, kiralık sözleşmesi sona eren ve takımı 'ya dönen 'in yerine daha önce de gündeme gelen 'yi düşünüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezon çalışmalarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 tur geçmesi gereken sarı-kırmızılı takım, kadrodaki eksikleri tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmeler yapan yönetim, Gedson Fernandes'in alternatifini buldu.

Sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'in Benfica'ya dönmesinin ardından orta sahada doğan boşluğu doldurmak için harekete geçen Galatasaray'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılıların, bir dönem ilgilendiği İsmaila Coulibaly'i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Sky Sports TV özel haberinde Cimbom'un, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu.

Malili genç yetenek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söylemişti.

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Galatasaray Gedson'un alternatifini buldu! Geçen sezon olmamıştı...
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