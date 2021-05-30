Gedson Fernandes’in yerine Coulibaly

Sözleşmesisona eren Gedson Fernandes'in Benfica'ya dönmesinin ardından orta sahada doğan boşluğu doldurmak için harekete geçen Galatasaray'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia geldi.Sky Sports TV, özel haberinde Cimbom'un, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon Euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu. Malili genç yetenek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamadaeski yönetici Fatih Altaylı, bir TV kanalında yaptığı programda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini çok ağır ifadelerle eleştirmişti. Bunun üzerine Cengiz, Altaylı hakkında savcılığa 3 ayrı şikâyette bulunmuş ve iki defa da tazminat davası açmıştı. Savcılık, başlattığı soruşturma sonrasında Altaylı için dava açılmasına karar verdi. Cengiz'in avukatı Ömer Faruk Kırbıyık,Soruşturmanın bir tanesi kamu davasına dönüştü. Savcılık, Altaylı'nın ifadelerinin, 'basın ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri sınırını aştığını, 'basın yoluyla hakaret suçunun' oluşturduğuna hükmetti ve iki yılı aşan hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi" açıklamasını yaptı