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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Gedson Fernandes’in yerine Coulibaly

Gedson Fernandes’in yerine Coulibaly
Sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes'in Benfica'ya dönmesinin ardından orta sahada doğan boşluğu doldurmak için harekete geçen Galatasaray'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, bir dönem ilgilendiği İsmaila Coulibaly'i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Sky Sports TV, özel haberinde Cimbom'un, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon Euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu. Malili genç yetenek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söylemişti.

ALTAYLI'YA CEZA DAVASI
G.SARAYLI eski yönetici Fatih Altaylı, bir TV kanalında yaptığı programda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini çok ağır ifadelerle eleştirmişti. Bunun üzerine Cengiz, Altaylı hakkında savcılığa 3 ayrı şikâyette bulunmuş ve iki defa da tazminat davası açmıştı. Savcılık, başlattığı soruşturma sonrasında Altaylı için dava açılmasına karar verdi. Cengiz'in avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, "Fatih Altaylı çıktığı programda G.Saray yönetimine ve başkanına hakaret edip kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştı. Savcılığa bu konuda birkaç defa başvuru yaptık. Soruşturmanın bir tanesi kamu davasına dönüştü. Savcılık, Altaylı'nın ifadelerinin, 'basın ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri sınırını aştığını, 'basın yoluyla hakaret suçunun' oluşturduğuna hükmetti ve iki yılı aşan hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi" açıklamasını yaptı

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Gedson Fernandes’in yerine Coulibaly
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