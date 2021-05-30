Mustafa Kapı hedeflerini anlattı! "Galatasaray'dan Avrupa'da oynamak için ayrıldım"

Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüşü şu an için düşünmediğini belirterek, "Ben Avrupa'da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray'dan Türkiye'de kalmak için değil, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa'da futbol oynarım." dedi.

Lille transferinin kendisi açısından doğru bir karar olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi nedeniyle şartların bekledikleri gibi gelişmediğini kaydeden Mustafa, buna rağmen sezon sonunda özellikle ilk yurt dışı deneyiminde şampiyonluk sevincinin güzel olduğunu dile getirdi.