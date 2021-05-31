Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig için taraftar müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğu ve Ergin Ataman'ı da tebrik eden Başkan Erdoğan, Süper Lig için taraftar müjdesini paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz."

"Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum."

"Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum."