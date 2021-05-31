Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 öncesi rakip Gine! İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:23 Son Güncelleme: 31.5.2021 09:30

EURO 2020 öncesi rakip Gine! İşte muhtemel 11'ler...

EURO 2020 öncesi rakip Gine! İşte muhtemel 11'ler...

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Gine ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlıık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, tarihinde ilk kez Gine ile karşılaşacak. İşte milli takımın muhtemel ilk 11'i...

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, Hakan, Kenan, Burak.

GİNE: Aly Keita, A.Camara, Sow, A.Sylla, İ.Sylla, Diawara, Conte, İ.Camara, Kamano, Soumah, Kaba.

A Milli Futbol Takımı, Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

2021 YILINDAKİ 5. MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı
Son dakika haberi: Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! O fotoğrafın hikayesine SABAH ulaştı
Son dakika: EuroLeague’de şampiyon Anadolu Efes! Ergin Ataman tarihe geçti…
Kadırgalıyı kızdırdılar! Demet Akalın'dan engel yiyen Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü: Komik olmayın...
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020 öncesi rakip Gine! İşte muhtemel 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA