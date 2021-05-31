EURO 2020 öncesi rakip Gine! İşte muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Mahmut, Ozan, Hakan, Kenan, Burak.

GİNE: Aly Keita, A.Camara, Sow, A.Sylla, İ.Sylla, Diawara, Conte, İ.Camara, Kamano, Soumah, Kaba.

A Milli Futbol Takımı, Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.