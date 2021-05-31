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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:49

Şampiyonlun ardından 'den kararı! Sözleşmesi bitiyor...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Şampiyonlun ardından Chelsea'den Thiago Silva kararı! Sözleşmesi bitiyor...

Son dakika... finalinde 'yi yenerek Avrupa'nın en büyüğü olan , yeni yılın çalışmalarına ara vermeden başladı. Londra ekibi, yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde kadroya katılan 'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak. Gösterdiği performansla Chelsea'nin başarısında önemli bir rol oynayan 36 yaşındaki Brezilyalı savunmacı 1 sezon daha Maviler'de kalmaya sıcak bakıyor.

Sabah SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Chelsea, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi Kai Havertz'in tek golüyle yenerek kupanın sahibi oldu. Devler Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren Londra ekibinin başarısındaki önemli faktörlerden biri de Thiago Silva oldu. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla finalde Bayern Münih'e kaybeden Brezilyalı stoper, bu yıl Chelsea ile rüyalarını gerçekleştirdi.

Geçen sezon Tuchel'le birlikte finalde üzülen Silva, bu kez Alman hocayla Chelsea'de sevindi. Başarılı teknik adam Tuchel, Silva ile yola devam etmek istiyor. Londra ekibi, 36 yaşındaki savunmacıya 1 yıllık kontrat önerdi.

Serbest transfer olarak Chelsea'ye imza atan Silva, 34 kez forma giyerken bu maçların 18'inde takımı gol yemedi. Şampiyonlar Ligi finalinde 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Silva, takım arkadaşlarının müthiş mücadelesiyle kupayı kaldırmayı başardı.

1 yıl daha Chelsea'de kalmaya sıcak bakan Silva, dev final sonrası mutluluğunu dile getirerek sözleşme uzatacağının sinyallerini vermişti.

Silva, "İnanılmaz ve çok özel bir gün benim için. Kariyerimin en önemli anı. Özellikle PSG'deki baskıyla kıyasladığımda... PSG ne zaman elense bir suçlu ararlardı ve o ben olurdum. Burada ilk yılım çok özeldi. Tuchel geldikten sonra çok şeyi değiştirdi ama Lampard'ı da unutmamak gerekir. O olmadan burada olamazdım. Buraya imza atmamı sağladığı için ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Şampiyonlun ardından Chelsea'den Thiago Silva kararı! Sözleşmesi bitiyor...
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