Şampiyonlun ardından Chelsea'den Thiago Silva kararı! Sözleşmesi bitiyor...

Silva, "İnanılmaz ve çok özel bir gün benim için. Kariyerimin en önemli anı. Özellikle PSG'deki baskıyla kıyasladığımda... PSG ne zaman elense bir suçlu ararlardı ve o ben olurdum. Burada ilk yılım çok özeldi. Tuchel geldikten sonra çok şeyi değiştirdi ama Lampard'ı da unutmamak gerekir. O olmadan burada olamazdım. Buraya imza atmamı sağladığı için ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.