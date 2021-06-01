Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile sözleşme yenilenmedi. Sarı kırmızılılar Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi odaklı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Onyekuru ile sıcak temasta! Son dakika bilgisine göre menajeri Onyekuru'yu Beşiktaş'a önerdi siyah beyazlılar yeni Pelkas'ın da peşine düştü.
SON DAKİKA: TERİM'İN PRENSİ ONYEKURU BEŞİKTAŞ'A...
Üç ayrı dönemde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisi Monaco'da bulunuyor. Başarılı kanat oyuncusu Galatasaray'da 71 maçta forma giydi ve 22 gol attı. 12 de asist yapan Onyekuru için sürpriz girişim!
BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI!
Kulübün kapısını aşındıran menajerler, G.Saray'ın devam etmek için girişimde bulunmadığı Henry Onyekuru ile Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis'i önerdi.
Sezonu iki kupayla bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor.
ONYEKURU VE GİAKOUMAKİS!
Yönetime sunulan alternatif isimlerden iki oyuncu öne çıktı: Henry Onyekuru ve Georgios Giakoumakis…
Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.
KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!
Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios Giakoumakis önerildi.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.
Hollanda Ligi'nde Venlı formasıyla mücadele eden Georgios Giakoumakis, 33 maçta 29 gol atıp 2 asist yaptı.
TÜRK PASAPORTU OLANA TÜRK LİRASI!
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman'a imza attırmak isteyen Beşiktaş, yapılan görüşmelerde aradaki farkı 400 bin Euro'ya kadar indirmişti.
Tecrübeli futbolcunun talebi 1.2 milyon Euro olurken, oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneticilerine Türk Lirası üzerinden sözleşme talimatı verdiği kaydedildi.
Beşiktaş'tan Euro üzerinden sözleşme talep edilirken Çebi'nin, "Türk pasaportu taşıyan hiçbir futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmayın. Ödememiz Türk Lirası olsun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Kenan'ın menajerine 10 milyon TL'lik bir teklif sunacak.