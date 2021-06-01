Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...
Giriş Tarihi: 1.6.2021 07:03 Son Güncelleme: 1.6.2021 07:17

: 'in prensini kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

ve 'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu Galatasaray'ın önünde şampiyon tamamlayan siyah beyazlılardan transfer atağı! Galatasaray ile kiralık anlaşması sona eren Halil Dervişoğlu ve kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, taraftarı heyecanlandıracak iki transfer üstünde duruyor. 'nun menajerinden sürpriz Beşiktaş hamlesi geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

... Geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Nijeryalı yıldız ile sözleşme yenilenmedi. Sarı kırmızılılar Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi odaklı bir kadro kurmak isteyen , Onyekuru ile sıcak temasta! Son dakika bilgisine göre menajeri Onyekuru'yu Beşiktaş'a önerdi siyah beyazlılar yeni Pelkas'ın da peşine düştü.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

SON DAKİKA: TERİM'İN PRENSİ ONYEKURU BEŞİKTAŞ'A...

Üç ayrı dönemde 'da kiralık olarak forma giyen 'nun bonservisi Monaco'da bulunuyor. Başarılı kanat oyuncusu Galatasaray'da 71 maçta forma giydi ve 22 gol attı. 12 de asist yapan Onyekuru için sürpriz girişim!

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI!

Kulübün kapısını aşındıran menajerler, G.Saray'ın devam etmek için girişimde bulunmadığı ile Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios 'i önerdi.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Sezonu iki kupayla bitiren , transfer çalışmalarında gaza bastı. Yapılacak takviyelerle ilgili hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kapısını menajerler de boş bırakmıyor.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

ONYEKURU VE GİAKOUMAKİS!

Yönetime sunulan alternatif isimlerden iki oyuncu öne çıktı: ve Georgios

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu 'a getirebileceğini bildirdi.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!

Santrfor bölgesi için ise Hollanda ekibi Venlo'da harika bir sezon geçiren Georgios önerildi.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Hollanda Ligi'nde Venlı formasıyla mücadele eden Georgios , 33 maçta 29 gol atıp 2 asist yaptı.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

TÜRK PASAPORTU OLANA TÜRK LİRASI!

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman'a imza attırmak isteyen , yapılan görüşmelerde aradaki farkı 400 bin Euro'ya kadar indirmişti.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Tecrübeli futbolcunun talebi 1.2 milyon Euro olurken, oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneticilerine Türk Lirası üzerinden sözleşme talimatı verdiği kaydedildi.

Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...

'tan Euro üzerinden sözleşme talep edilirken Çebi'nin, "Türk pasaportu taşıyan hiçbir futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmayın. Ödememiz Türk Lirası olsun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Kenan'ın menajerine 10 milyon TL'lik bir teklif sunacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine kararları sonrası yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Bugünden itibaren yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte madde madde kademeli normalleşme
Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan ‘yeni normalleşme’ genelgesi! Detaylar belli oldu... Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?
Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı! Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Bakanlık detayları duyurdu: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak
SON DAKİKA || Kabine Toplantısı normalleşme kararları açıklandı! İşte yeni normalleşme takvimi ve Kabine Toplantısı sonuçları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'in prensini Beşiktaş kapıyor! Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir sürpriz daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA