Mbappe'den Falcao'ya övgü dolu sözler! "Öğretmenim gibiydi"

Paris Saint-Germain'de forma giyen ve transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Esquire dergisinin İngiltere versiyonuna konuştu.
Kariyer hedeflerinden ve geçmişinden bahseden Mbappe, Monaco'da birlikte forma giydiği Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya övgü dolu sözlerde bulundu.
"ÖĞRETMENİM GİBİYDİ"
Kylian Mbappe, "Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu." diye konuştu.
"LİONEL MESSİ VE CRİSTİANO RONALDO..."
Birçokları tarafından Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılması hakkında da konuşan Mbappe, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo benden daha iyi ve bunu herkes biliyor." dedi.