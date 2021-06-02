Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mbappe'den Falcao'ya övgü dolu sözler! "Öğretmenim gibiydi"
Giriş Tarihi: 3.6.2021 01:05 Son Güncelleme: 3.6.2021 01:11

Mbappe'den Falcao'ya övgü dolu sözler! "Öğretmenim gibiydi"

Mbappe'den Falcao'ya övgü dolu sözler! Öğretmenim gibiydi

Dünya futbolunun en gözde genç yıldızlarından birisi Fransız golcü , yıllarında beraber oynadığı 'ın Kolombiyalı golcüsü 'ya övgü dolu sözlerde bulundu.

Paris Saint-Germain'de forma giyen ve transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Esquire dergisinin İngiltere versiyonuna konuştu.

Kariyer hedeflerinden ve geçmişinden bahseden Mbappe, Monaco'da birlikte forma giydiği Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya övgü dolu sözlerde bulundu.

"ÖĞRETMENİM GİBİYDİ"

Kylian Mbappe, "Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu." diye konuştu.

"LİONEL MESSİ VE CRİSTİANO RONALDO..."

Birçokları tarafından Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılması hakkında da konuşan Mbappe, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo benden daha iyi ve bunu herkes biliyor." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme...
Son dakika | Başkan Erdoğan sonraki adımı açıkladı: Giriyoruz
Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"
LGS'ye girecek öğrencilere kritik uyarı
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...
Bakanlık detayları açıkladı: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak!
CHP ve İYİ Parti'den kirli tezgah! Kuyumcudaki provokatörün Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı çıktı
Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
Son dakika: Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mbappe'den Falcao'ya övgü dolu sözler! "Öğretmenim gibiydi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA