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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:45 Son Güncelleme: 3.6.2021 13:47

ve istiyordu! Barış Alper Yılmaz'ı istiyor

İHA
Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Barış Alper Yılmaz'ı Lille istiyor

ve 'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Daha önce , , ve 'yı kadrosuna katan Fransız ekibi, ’nden Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.

Ankara Keçiörengücü'nün başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a bu sezon Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille kanca attı. Ayrıca Yılmaz için İngiltere Championship'ten bazı kulüpler de mor-beyazlı ekibin kapısını çaldı.

Başkent'in TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz'a Lille talip oldu.

Fransız ekibi; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'dan sonra 5. Türk için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Barış için İngiltere İngiltere Championship'ten bazı ekipler de kulüp ile irtibatta.

Türkiye'den başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere bir çok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.

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TFF 1. Lig'de bu sezon Ankara Keçiörengücü formasını 34 maçın tamamında terleten Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.

Dün Ukrayna'yla 1-1 berabere kalınan mücadelede ise oyuna yine sonradan dahil olan Barış, Batuhan Kör'ün attığı golün asistini yaptı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Barış Alper Yılmaz'ı Lille istiyor
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