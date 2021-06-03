Merdiveni çıkacağız!

"EURO 2020 gibi turnuvalarda her maçı kazanmak zorundasınız. Moldova maçında da o ciddiyeti görmek istiyorum. Moldova karşısında hücumda ve savunmada çok iyi bir oyun bekliyorum"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün Moldova ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli çalıştırıcıdan satır başları:burada karşılayan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Onların sinerjisi bize yansıyor. Olumlu ve güvenli bir hava var.maçından sonra genel durumumuzu göreceğiz. Oynamayanların hemen hemen hepsini kullanacağım.2020 gibi turnuvalarda her maçı kazanmak zorundasınız. Moldova maçında da o ciddiyeti görmek istiyorum. Moldova karşısında hücumda ve savunmada çok iyi bir oyun bekliyorum.ilk basamağı İtalya maçı. Buradaki çalışmalarımız buna dönük olacak. Üst seviyeye ve yüksek tempoya çıkmamız lazım, çıkacak gücümüz var. En iyi takımımızla oynayacağız.oyuncumuzu getiremedik, hepsi çok değerliler. Mahmut'un sıkıntıları vardı. Efecan ve Halil'den de memnundum ama birini seçecektik. Karar verirken çok zorlandık.Milliler, THY tarafından 30 kişilik ekibin, 5 günde hazırladığı uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 'Bizim Çocuklar Türkiye' ve 12 numaralı beyaz forma üzerine çekilen kırmızı şeritte Şenol Güneş ve oyuncuların isimlerinin yazılması dikkat çekti.10 HAZİRAN'DA ROTA İTALYA- Hazırlıklarını Almanya'nın Harsewinkel kentinde sürdürecek olan A Milli Takım, 10 Haziran Perşembe günü İtalya maçı için Roma'ya gidecek. 11 Haziran'da İtalya ile oynadıktan bir gün sonra Azerbaycan'a uçacak. 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak.EURO 2020 hazırlıklarının Türkiye etabını tamamlayanKalabalık bir ekip tarafından Antalya havalimanından çiçeklerle ve alkışlarla uğurlanan Ay-Yıldızlılar, bu sevgiye el sallayarak teşekkür etti. Milliler, Almanya'da da gurbetçilerimiz tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ay-Yıldızlılar, 18 Mayıs'ta kampa girdiği Antalya'da iki hazırlık maçı yapmış,MOLDOVA Teknik Direktörü Roberto Bordin, Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçı için, "Türkiye Avrupa Şampiyonası'na çıkacak. Güçlü bir takım. Onlarla oynayacağımız için kendimizi onurlu hissediyoruz" dedi. Milliler, Moldova ile 3'ü özel maçta 11 kez karşılaşırken,