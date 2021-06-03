Süper Kupa maçı nerede oynanacak? 2021 UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?

"2021 UEFA Süper Kupa maçını nerede oynanacak?" sorusu merak konusu oluyor. Chelsea ile Villarreal arasında oynanacak olan 2021 Süper Kupa maçının İstanbul'da yapılacağı söylentileri çıkmasının ardında Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA) konuya ilişkin UEFA tarafından onaylandığını belirterek bir açıklama yayımladı. Bu gelişmenin sonrasında "Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.
2021 UEFA Süper Kupa maçının nerede ve ne zaman oynanacağına ilişkin tüm bilgiler şöyle;
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.