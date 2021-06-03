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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:57 Son Güncelleme: 3.6.2021 13:58

Transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında başlıyor? ve başlangıç tarihi

Transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun tamamlanması ile birlikte takımların ayrılan oyuncuları olması ve eksik bölgelerini tespit etmesi ile birlikte o bölgelere transfer yapmak istiyor. Bu noktada futbolseverler, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin açıklama ise TFF’den geldi. İşte ve Süper Lig başlangıç tarihi

Transfer dönemi için geri sayım sürerken, futbolseverler transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, 2021-2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

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Transfer dönemi ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
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