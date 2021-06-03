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Giriş Tarihi: 3.6.2021 10:07

Kayseri'ye geliyor

İHA
Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geliyor

Teknik Direktörü yeni sezon öncesi Kayseri’ye gelecek. Ligin tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-lırmızılılarda sezon erken başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başlıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı-kırmızılılarda sezon erken başlayacak.

Geride kalan sezonun son 6 maçında takımın başında yeralan ve yeni sezonda da takımın teknik direktörü olarak görevini sürdürecek olan Yalçın Koşukavak, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takım kurma adına çalışmalara başlayacak.

7 Haziran Pazartesi günü Kayseri'ye gelecek olan Yalçın Koşukavak yeni sezon çalışmalarına start verecek.

Başkan Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Ali Naibi ile bir araya gelecek olan Yalçın Koşukavak, takımdan gitmesini ve takımda kalmasını istediği kişileri de başkana iletecek.

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Yalçın Koşukavak Kayseri'ye geliyor
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