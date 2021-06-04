Brezilyalı milli futbolcular, Kupa Amerika'yı boykota hazırlanıyor

Federasyonun, kısa bir süre içinde toplanarak konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Ülkede, aralarında Pernambuco, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul'un da yer aldığı bazı eyaletler, 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülkenin çekilme başvurusunu kabul etmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceğini hafta içinde duyurmuştu.

Resmi rakamlara göre, Brezilya, Kovid-19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke konumunda bulunuyor.