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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:08 Son Güncelleme: 4.6.2021 14:38

'nin de istediği Jerome Boateng son kararını verdi!

Fenerbahçe'nin de istediği Jerome Boateng son kararını verdi!

Almanya Bundesliga ekibi 'teki 10 yıllık kariyerine nokta koyan Jerome Boateng'in yeni durağı belli oluyor. 'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu, 'ya yeşil ışık yaktı.

Jerome Boateng'in geleceği netleşiyor. Bayern Münih'teki 10 yıllık kariyerine nokta koyan Gana asıllı Alman stoper, tercihini yaptı. Daha önce çıkan haberlerde tecrübeli stoper Jerome Boateng'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Lazio, Fenerbahçe ve Monaco Boateng'in peşine düştü. Haberde, Boateng'in Roma'ya gitmek istediği detayı da verildi.

Roma'nın yeni teknik adamı Jose Mourinho'nun da Boateng'in transfer edilmesinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

2011-2021 yılları arasında 10 boyunca Bavyera ek,ibinin formasını terleten 32 yaşındaki Alman savunmacı, çıktığı 363 maçta 10 gol attı ve 25 asist kaydetti.

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Fenerbahçe'nin de istediği Jerome Boateng son kararını verdi!
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