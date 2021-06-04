Fenerbahçe'nin de istediği Jerome Boateng son kararını verdi!

Jerome Boateng'in geleceği netleşiyor. Bayern Münih'teki 10 yıllık kariyerine nokta koyan Gana asıllı Alman stoper, tercihini yaptı. Daha önce çıkan haberlerde tecrübeli stoper Jerome Boateng'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.