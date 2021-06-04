Rafael Benitez kimdir? Fenerbahçe’yle ismi anılan Rafael Benitez kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Spor Toto Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda teknik direktör değişimleri yaşayan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması sonrasında yeni sezon için tecrübeli teknik adam Rafael Benitez ile görüşüleceği iddiası ortaya atıldı. Bu gelişme sonrasında Benitez ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler Rafael Benitez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

RAFAEL BENİTEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rafael Benítez Maudes, (d. 16 Nisan 1960, Madrid), İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör.

RAFAEL BENİTEZ FUTBOLCULUK KARİYERİ

Rafael Benitez futbola küçük yaşlarda Real Madrid altyapısında başladı. Ancak faal sporculuk hayatı sakatlıklar yüzünden pek uzun sürmedi. 1979 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Üniversiteler şampiyonasında dizinden ciddi biçimde sakatlandı. Bu nedenle faal futbol hayatında üçüncü ligden ötesine geçemedi. 26 yaşında futbol oynamayı bırakan Benitez, teknik direktör olmaya karar verdi ve Real Madrid'in altyapısında göreve başladı.

RAFAEL BENİTEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Altyapıda gösterdiği performans ile hızla yükselen Benitez kısa sürede İspanyol ekibinin yardımcı antrenörü konumuna geldi. 1995 yılında Valladolid'i çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı 23 maç sonunda görevden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in 9 maç sonunda görevine son verildi. İspanya'da Benitez'in teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanırken kariyerinin dönüm noktası CF Extremadura oldu. La Liga 2'de mücadele eden takımı ilk sezonda La Liga'ya taşıdı. 2 sezon sonra Tenerife ile aynı başarıyı tekrarladı. Bu başarıları Valencia dikkatini çekti ve bu kulüpte çalışmaya başladı. 3 sezonda iki kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kazandı.

Bu başarılardan sonra Benítez, Valencia'da sadece üç sezon geçirmesine rağmen kulübün tarihinden bugüne varolan en iyi menajeri konumuna geldi. 2004 senesinde Liverpool'a geçti, 2005 senesinde takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasını sağladı. 3 Haziran 2010 tarihinde; Benitez, 3 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan ayrılmış ve Inter'in başına geçmiştir. Fakat bu takımdaki başarısız yönetimi sonrası devre arasında kulüp başkanı Massimo Moratti tarafından görevden alınmıştır. 22 Kasım 2012 de Chelsea kulübünün başına getirilmiştir. Chelsea ile 2012-13 UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. Mayıs 2013'te Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Benítez 27 Mayıs 2013'te İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. 2014-2015 sezonu sonunda SSC Napoli'deki görevinden istifa eden Benitez 3 Haziran 2015 tarihinde Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 3 Ocak 2016' da görevine son verildi.