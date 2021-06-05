Nijeryalı golcü Emmanuel Dennis Galatasaray formalı paylaşımda bulundu!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Diğer yandan Club Brugge'ün Nijeryalı golcüsü Emmanuel Dennis'in bir paylaşımı transfer dedikodularına sebep oldu.