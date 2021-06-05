Nijeryalı golcü Emmanuel Dennis Galatasaray formalı paylaşımda bulundu!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Diğer yandan Club Brugge'ün Nijeryalı golcüsü Emmanuel Dennis'in bir paylaşımı transfer dedikodularına sebep oldu.
GALATASARAY FORMALI PAYLAŞIM
Club Brugge'ün Nijeryalı golcüsü Emmanuel Dennis, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğraflar paylaştı. Spor salonunda Galatasray formasıyla çalışan 23 yaşındaki oyuncunun paylaşımları sonrası transfer dedikoduları yayıldı.
GEÇEN SENE GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl aralık ayında Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Emmanuel Dennis'i Galatasaray'a önermişti. Fakat transfer gerçekleşmemişti.
Club Brugge CEO'su Vincent Mannaert birkaç gün önce Emmanuel Dennis'in takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
EMMANUEL DENNİS KİMDİR?
23 yaşındaki Emmanuel Dennis, Nijerya'da doğmuştur. Şu an Belçika'nın Club Brugge takımında oynuyor. Genç oyuncu ayrıca Nijerya milli takım formasını da giyiyor. Emmanuel Dennis, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2019'da oynadığı iki maçta da görev almıştı.