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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Rakibimiz ’dan Çekya’ya gol yağmuru

Rakibimiz İtalya’dan Çekya’ya gol yağmuru
EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü açılış maçını oynayacağımız İtalya, ikinci hazırlık maçında Çekya'yı farklı geçti: 4-0. Çizme takımı 23'te İmmobile ile kilidi açarken, 42'de Barella skoru çift haneye çıkardı: 2-0. İkinci 45 dakikada da oyunun kontrolünü bırakmayan İtalya, İnsigne'nin 66'daki golüyle farkı artırdı. 73'te ise Berardi soğukkanlılığını konuşturup, maçın sonucunu ilan etti. Mancini'nin ekibi, San Marino'nun (7-0) ardından Çekya karşısında da gol yemezken, 11 golü rakip ağlara göndermeyi başardı.

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Rakibimiz İtalya’dan Çekya’ya gol yağmuru
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