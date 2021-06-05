Rakibimiz İtalya’dan Çekya’ya gol yağmuru

EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü açılış maçını oynayacağımız İtalya, ikinci hazırlık maçında Çekya'yı farklı geçti: 4-0. Çizme takımı 23'te İmmobile ile kilidiaçarken, 42'de Barella skoru çift haneye çıkardı: 2-0. İkinci 45 dakikada da oyunun kontrolünü bırakmayan İtalya, İnsigne'nin 66'daki golüyle farkı artırdı. 73'teise Berardi soğukkanlılığını konuşturup, maçın sonucunuilan etti. Mancini'nin ekibi, San Marino'nun (7-0) ardından Çekya karşısında da gol yemezken, 11 golü rakip ağlara göndermeyi başardı.