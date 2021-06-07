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Giriş Tarihi: 7.6.2021 15:55 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:56

Son dakika: ile anlaştı! 'nin yerine...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray Alex Moreno ile anlaştı! Marcelo Saracchi'nin yerine...

Son dakika... , 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren ile yola devam etmeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı sol bekin alternatifini ise 'da buldun. Aslan, forması giyen ile anlaşırken, 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Moreno'nun yıllık 1 milyon 200 bin euro kazanacağı öğrenildi.

Son dakika... 'i ikinci sırada bitiren ve 'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan , yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takımdan ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Aslan'da değişim yaşanacak bölgelerden biri de sol bek mevkisi olacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den 1.5 yıllığına kiralanan 'nin sözleşmesi sona erdi.

Galatasaray, Uruguaylı sol beki yeniden kiralamayacak ve oyuncu ile yollarını ayırdı. Saracchi'nin yerine ise İspanyol sol bek gelecek.

Cimbom, La Liga ekiplerinden 'te forma giyen ile anlaştı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 200 bin euro maaş verilecek.

Moreno Galatasaray'ın teklifini kabul ederken, gözler Real Betis'le yapılacak son görüşmede. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Anlaşma sağlanırsa Moreno gelecek sezon Cimbom'un yeni sol beki olacak.

Deneyimli sol bek, geçen sezon Real Betis formasıyla 23 maça çıkarken 2 asist yaptı. Moreno'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray Alex Moreno ile anlaştı! Marcelo Saracchi'nin yerine...
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