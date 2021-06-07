Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda: Marek Hamsik

1-2 GÜNE NETLEŞECEK

İsveç'in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi.