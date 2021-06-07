Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda: Marek Hamsik
Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:16

’da üçüncü transfer yolda:

DHA
Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda: Marek Hamsik

ve ’e imza attırarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan , uzun süredir gündeminde yer alan transferinde de son aşamaya geldi. Taraflar, mali konuda anlaşma sağlarken, transferin 1-2 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda ve 'e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere. Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu transferinde de son aşamaya geldi.

1-2 GÜNE NETLEŞECEK
İsveç'in takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, ailesiyle konuşup, bugün ya da yarın kararını bildireceği kaydedildi.

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Trabzonspor’da üçüncü transfer yolda: Marek Hamsik
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