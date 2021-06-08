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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:28

Antalyaspor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!

AA
Antalyaspor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!

Antalyaspor, , ve ile sözleşme yeniledi. Kulüp başkanı Aziz Çetin, " ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında , ve ile sözleşme yeniledi. Kulüp başkanı Aziz Çetin, kulübün ilçesindeki 'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör 'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.

Futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

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Antalyaspor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!
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