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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:13 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:13

İngiltere Futbol Federasyonuna tarihte ilk kadın başkan! ...

AA
İngiltere Futbol Federasyonuna tarihte ilk kadın başkan! Debbie Hewitt...

İngiltere Futbol Federasyonunda 'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine aday gösterildi. Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

, 'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

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İngiltere Futbol Federasyonuna tarihte ilk kadın başkan! Debbie Hewitt...
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