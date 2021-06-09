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Giriş Tarihi: 9.6.2021 18:33

'ne katılmışlardı! yönetimi 6 kulübe ceza verdi

DHA
Avrupa Süper Ligi'ne katılmışlardı! Premier Lig yönetimi 6 kulübe ceza verdi

yönetimi, 'ne katılıp daha sonra geri çekilen , , , , ve 'ye toplam 22 milyon sterlin ceza verdi. Benzer eylem tekrarlanırsa 30 puan silme ve 25 milyon sterlin para cezası verilecek.

İngiltere yönetimi, adı altında kurulması planlanan organizasyon için imza veren ancak daha sonra çekildiklerini açıklayan 6 Premier Lig kulübüne toplam 22 milyon sterlin para cezası verildiğini açıkladı.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'ni oluşturma girişimi içerisinde yer alan 6 kulübün, bugün bir kez daha eylemlerinin bir hata olduğunu kabul ettiği, Premier Lig'e ve İngiliz futbolunun geleceğine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiği vurgulandı. Ayrıca kulüplerin bir kez daha taraftarlarından, diğer kulüplerden özür dilediği ifade edildi.

Buna göre 6 kulüp, futbolun geleceğine yatırım yapılmak için kullanılacak olan toplam 22 milyon sterlinlik bir cezayı ödemeyi kabul etti. Eğer kulüpler, gelecekte benzer bir eylem içerisinde yer alırsa 30 puan silme ve kulüp başına 25 milyon sterlinlik ek ceza ödeme cezasına çarptırılacak.

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Avrupa Süper Ligi'ne katılmışlardı! Premier Lig yönetimi 6 kulübe ceza verdi
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