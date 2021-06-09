Gladyatör Trabzon’da

Bordo-mavililer, Marek Hamsik’le 2 senelik sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 33 yaşındaki Slovak orta saha için Abdullah Avcı da devreye girdi. Milli takım kampında sözleşmeye imza atan yıldız futbolcunun transferini Trabzonspor, paylaştığı ‘Gladyatör’ temalı video ile duyurdu
Trabzonspor, Marek Hamsik'in transferinde mutlu sona ulaştı. Slovak yıldızın teklifi kabul etmesinde Abdullah Avcı ve daha önce bordo-mavili formayı giyen vatandaşlarının önemli etkisi oldu. Bire bir görüştüğü Avcı'ya takımın gelecek sezonki oyun planı ve hedeflerini soran Hamsik, "Tek amacımız şampiyonluk" cevabını aldı. Kucka ve diğer Slovak futbolcular da kulüp hakkında olumlu görüş bildirdi. Ailesinin sıcak bakmasıyla33 yaşındaki oyuncu, fesih hakkını kullanarakGöteborg ile ağustos ayında bitecekolan sözleşmesini sonlandırdı. Ardından da Slovakya Milli Takım kampında kendisini iki yıllığına Trabzonsporlu yapan mukaveleyi imzaladı. Yıldız futbolcunun transferini Trabzonspor, sosyal medyadan paylaştığı 'Gladyatör' videosu ile duyurdu. Mukavelenin 2 yıllık olduğu KAP'a bildirildi.
BRESCİA DÜŞTÜ, O PARLADI
27 Temmuz 1987 yılında dünyaya gelen Marek Hamsik, 15 yaşındayken Slovan Bratislava'nın genç takımına transfer oldu. A takımla sadece bir maça çıktı. 2004'ün yazında 500 bin Euro karşılığında Serie A ekiplerinden Brescia'ya geçti. Brescia Serie B'ye düşmesine rağmen Inter, Chelsea, Liverpool ve M. United kulüplerinin listesine girdi. Ancak o 2007 Haziran'ında 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye gitti. 2007-08 sezonunda 9 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Daha sonra Çin yolunu tutan Hamsik, Uzakdoğu'da fazla kalmadı ve Göteborg'a imza attı. Slovak orta saha, 2021 yılında Göteborg formasıyla 6 maçta 1 gol kaydetti.
FORMA NUMARASI 17 ÜCRETİ 2.2 MİLYON EURO
Marek Hamsik, pazarlıklarda kapıyı 3.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden açtı. Ancak görüşmeler sonrası rakam Trabzonspor cephesinin üst limit olarak belirlediği 1.5 milyon Euro seviyesine çekildi. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapıldığını ve sezon başına garanti ücret olarak 1.5 milyon Euro ödeneceğini belirtti. Ayrıca hersezon için 700 bin Euro da imza parası verileceğiduyuruldu. 17 numaralı formayı giyecek olan Hamsik, maaş ve imza parasıyla senelik toplam 2.2 milyon Euro (23 milyon TL) alacak.
6-7 TRANSFER DAHA OLACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın yeni sezon planlamasını anlattı. Hamsik'le ilgili "Göteborg'a gitmesinin tek sebebi, dahayarışmacı ligde oynayarakEURO 2020'ye hazırolmaktı. Parayla pulla işiyoktu. Farklı beklentileri olduğunuve bunların para olmadığınıanlayabilirsiniz" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler, limitler içerisinde yapılan transferler. Hiçbir oyuncu satılmasadahi bu bütçeyi karşılayabilecekdurumdayız. 6-7 transfer dahayapacağız. Yabancı kuralı ile beraber planlarımız da değişti. Elimiz, kolumuz bağlandı. 14 yabancı alıp 8'ini oynatacaksınız. Çok farklı bir politika izlenmesinin gerekliliği ortaya çıkıyor."