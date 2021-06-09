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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Moreno pazarlığı

MEHMET ÖZCAN
Moreno pazarlığı

, ’in daha önce onay verdiği 28 yaşındaki İspanyol sol bek için kulübü ile görüşmelere başladı

19 Haziran'da yapılacak seçime kadar hocası belirsiz olsa da sözleşmesi biten 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da sol bek için İspanyol savunmacı 'nun adı gündeme geldi. Saracchi'nin yerine defansın soluna takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda Terim'in daha önce 28 yaşındaki oyuncuya onay verdiği ve transfer için Real Betis ile görüşmelerin başladığı kaydedildi. İspanyol kulübü henüz bekledikleri teklifi alamadıklarını bildirse de Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonu ile kiralayabilmek için pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

GENÇLERE GÜN DOĞDU
Bir yandan sol bek transferi için çalışan Galatasaray, diğer yandan altyapıdan da oyunculara şans tanımayı planlıyor. 2001 doğumlu Süleyman Luş ile 2002 doğumlu Yiğit Turgut'un, yeni sezon öncesi A takıma alınarak sezon başı kampında takımla çalışmasının planlandığı bildirildi.

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Moreno pazarlığı
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