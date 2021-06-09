Moreno pazarlığı

19 Haziran'da yapılacak seçime kadar hocası belirsiz olsa da sözleşmesi biten Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için İspanyol savunmacı Alex Moreno'nun adı gündeme geldi. Saracchi'nin yerinedefansın soluna takviyeyapacak olan sarı-kırmızılılardaTerim'in dahaönce 28 yaşındaki oyuncuyaonay verdiği ve transferiçin Real Betis ile görüşmelerinbaşladığı kaydedildi. İspanyol kulübü henüz bekledikleri teklifi alamadıklarını bildirse de Galatasaray cephesinin satın alma opsiyonu ile kiralayabilmek için pazarlık halinde olduğu kaydedildi.
GENÇLERE GÜN DOĞDU
Bir yandan sol bek transferi için çalışan Galatasaray, diğer yandan altyapıdan da oyunculara şans tanımayı planlıyor. 2001 doğumlu Süleyman Luş ile 2002 doğumlu Yiğit Turgut'un, yeni sezon öncesi A takıma alınarak sezon başı kampında takımla çalışmasının planlandığı bildirildi.