Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...

2. TEKLİF YAPILDI!

1 yıllık mukavele konusunda hemfikir olunurken, daha önce yapılan 10 milyon TL'lik teklif, Sergen Hoca'nın düşündüğü rakam karşısında revize edildi ve 15 milyon TL'ye çıkarıldı. Net maaşın dışında şampiyonluk bonusu başta olmak üzere ekstra başarı maddeleri de öneriye dahil edildi.