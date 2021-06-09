Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcıyla İzmir'de ikinci kez buluştu. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Yalçın'ın zirvesinde, sözleşme detaylarının yanı sıra gelecek sezonun kadro planlaması masaya yatırıldı.
2. TEKLİF YAPILDI!
1 yıllık mukavele konusunda hemfikir olunurken, daha önce yapılan 10 milyon TL'lik teklif, Sergen Hoca'nın düşündüğü rakam karşısında revize edildi ve 15 milyon TL'ye çıkarıldı. Net maaşın dışında şampiyonluk bonusu başta olmak üzere ekstra başarı maddeleri de öneriye dahil edildi.
MİNİMUM 7 TAKVİYE İSTEDİ
48 yaşındaki teknik adam, transfer süreçlerinde daha etkin iş birliği isterken, kendi scout ekibiyle birlikte bizzat sürecin içerisinde yer almayı talep etti.
İç transferde Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Güven Yalçın'ın kadroda tutulması gerektiğini bildiren başarılı çalıştırıcı, dış transferde ise sağ bek, iki stoper, orta saha, sol kanat ve iki santrfor olmak üzere minimum 7 takviye istedi.
Yalçın ile ilerleyen günlerde bir görüşme daha yapılması ve en geç gelecek hafta imzaların atılması bekleniyor.
DIEGO COSTA KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI!
Beşiktaş'ta Diego Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya asıllı İspanyol forvetin menajeri Pedro Santos, konuyla ilgili olarak "Beşiktaşlı yöneticiler, resmi teklif yapacaklarını söylediler.
Oyuncum Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Derdi kesinlikle para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi.
Adana Demirspor'dan teklif aldık. Ara transferde Trabzonspor geçen yıl da Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki Costa'nın ilk temasta 3.5 milyon Euro net maaş ve 2 milyon Euro'ya yakın imza parası istediği öğrenildi.
ABOUBAKAR YUVADAN UÇTU
Beşiktaş'la sözleşme konusunda anlaşamayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarında oynayamayan 29 yaşındaki forvet, Kartal'dan 2.5 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve sakatlık maddesinin çıkarılmasını istemişti.
Siyah-beyazlılar da en son 1+1 yıl ve 1.8 milyon Euro ile sakatlık maddesinin olacağını bildirmişti. Bunun üzerine menajeriyle görüşen Aboubakar, Suudi Arabistan'dan gelen 6 milyon Euro garanti ücretlik teklife 'Evet' dedi.
ÇEBİ, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NI BIRAKIYOR
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevini bırakmaya hazırlanıyor. 5 Şubat tarihinde Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yerine göreve gelen Beşiktaş Başkanı Çebi, bu kararını Kulüpler Birliği toplantısında başkanlara açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada, "28 Haziran'da genel kurul yapacağım. Çok yoruldum. Bu nedenle başkanlığı bırakmak arzusundayım. Bunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 4.5 aydır Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Çebi'nin yerine kimin aday olacağı ise merak konusu.