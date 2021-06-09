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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:51 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:56

: 'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya ya da...

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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

haberleri... 'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Başkan 'un basın toplantısı öncesinde bazı hocalarla görüştüğü ifade edildi. ismi oldukça dikkat çekmişti fakat bu ihtimal biraz azaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlünde yatan isim ise belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Başkanı 'un gönlünde yatan teknik adamın Roger Schmidt olduğunu ifade ederken sürpriz bir aday daha ortaya çıktı!

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

İşte Gürcan Bilgiç'in teknik direktör hakkındaki yorumları...

Benitez gündeme geldiğinde heyecanlandım ama Rıdvan Dilmen, 'un bunu doğrulamadığını açıkladı. Başkan Roger Schmidt ismine sıcak bakıyor ama Alman Hoca, Bundesliga'dan gelen teklifleri bile kabul etmiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Şifreleri çözmeye çalışırsak, 'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sonra yaklaştığını işaret ediyor aslında.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Son duyumlar ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

MESUT ÖZİL VE TAKIM GEREĞİNİ YAPAR!

Aslında zamanı en çok olan takım ! Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Tek sorunları Türkiye'deki yaşanması muhtemel teknik ve idari problemleri çözebilecek kapasitesi olan bir teknik adam bulabileceklre mi?

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

'Ders aldık, öğrendik' diyen 'un bu boşluğu kapatacak tedbirleri erken alması lazım. Sonrasını Mesut Özil liderliğindeki takım halleder.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, 'deki son durumu değerlendirdi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın aslında hocaları var. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yola devam etmek futbol adına doğru hamledir. Hoca arayışını sadece sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

yönetimi herhalde sihirbaz modeli bir teknik adam getirmeyi planlıyor. Bence Başkan , kimliğini benimseyecek bir yabancı hoca bulmalı.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Takım, kulübün ağırlığını taşıyacak, macera aramayacak bir isme teslim edilmeli.

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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...
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