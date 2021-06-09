Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

MESUT ÖZİL VE TAKIM GEREĞİNİ YAPAR!

Aslında zamanı en çok olan takım Fenerbahçe! Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.