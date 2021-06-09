Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör için sürpriz iddia! Ya Lucien Favre ya da...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlünde yatan teknik adamın Roger Schmidt olduğunu ifade ederken sürpriz bir aday daha ortaya çıktı!
İşte Gürcan Bilgiç'in teknik direktör hakkındaki yorumları...
Benitez gündeme geldiğinde heyecanlandım ama Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un bunu doğrulamadığını açıkladı. Başkan Roger Schmidt ismine sıcak bakıyor ama Alman Hoca, Bundesliga'dan gelen teklifleri bile kabul etmiyor.
Şifreleri çözmeye çalışırsak, Ali Koç'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sonra yaklaştığını işaret ediyor aslında.
Son duyumlar Lucien Favre ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.
MESUT ÖZİL VE TAKIM GEREĞİNİ YAPAR!
Aslında zamanı en çok olan takım Fenerbahçe! Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.
Tek sorunları Türkiye'deki yaşanması muhtemel teknik ve idari problemleri çözebilecek kapasitesi olan bir teknik adam bulabileceklre mi?
'Ders aldık, öğrendik' diyen Ali Koç'un bu boşluğu kapatacak tedbirleri erken alması lazım. Sonrasını Mesut Özil liderliğindeki takım halleder.
Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın aslında hocaları var. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yola devam etmek futbol adına doğru hamledir. Hoca arayışını sadece Fenerbahçe sürdürüyor.
Fenerbahçe yönetimi herhalde sihirbaz modeli bir teknik adam getirmeyi planlıyor. Bence Başkan Ali Koç, Fenerbahçe kimliğini benimseyecek bir yabancı hoca bulmalı.
Takım, kulübün ağırlığını taşıyacak, macera aramayacak bir isme teslim edilmeli.