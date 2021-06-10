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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:55 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:07

Galatasaray'da ve açıklanacak!

Galatasaray'da Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk açıklanacak!

Transfer sezonu resmi olarak bugün başladı. Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi yaklaşırken diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızlılıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve için yarına kadar KAP açıklaması yapması bekleniyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı ve 'e resmi olarak imza attıracak. Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor.

Yarına kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor. Galatasaray bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

ALEX MORENO VE MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. 'in İspanyol sol beki 'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.

HALİL DERVİŞOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ

Devre arasında İngiliz ekibi 'dan kiralanan 'nu yeniden takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, beklediği cevabı alamadı. Galatasaray'ın gündemine dair son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Brentford'un Halil'i şu aşamada satmayı düşünmediğini ve sezon öncesi kampta görmek istediğini ifade etti.

MARSİLYA KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TALİP OLDU

EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giymeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu'na Fransız ekibi Marsilya'nın talip olduğunu aktaran Kaplan, Onyekuru ve Feghouli için ise Yunan takımı Olympiakos'un ısrarcı olduğunu belirtti.

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Galatasaray'da Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk açıklanacak!
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