Galatasaray'da Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk açıklanacak!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e resmi olarak imza attıracak. Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor.
Yarına kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor. Galatasaray bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.
ALEX MORENO VE MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE LİSTEDE
Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.
HALİL DERVİŞOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, beklediği cevabı alamadı. Galatasaray'ın gündemine dair son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Brentford'un Halil'i şu aşamada satmayı düşünmediğini ve sezon öncesi kampta görmek istediğini ifade etti.
MARSİLYA KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TALİP OLDU
EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giymeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu'na Fransız ekibi Marsilya'nın talip olduğunu aktaran Kaplan, Onyekuru ve Feghouli için ise Yunan takımı Olympiakos'un ısrarcı olduğunu belirtti.