Dünyanın gözü Roma'da: EURO 2020 Türkiye İtalya maçıyla başlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Tüm dünyanın gözü kulağı Roma'da! UEFA EURO 2020'nin ilk maçında milli takımımız ev sahibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Millilerimiz İtalya karşısında avantajlı bir skor elde edip turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı takımımızdaki en önemli hücum kozları arasında yer alıyor. Son dakika bilgisine göre ilk 11'ler de belli oldu.
SON DAKİKA: TÜRKİYE - İTALYA MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Şenol Güneş'in İtalya karşısında tercih ettiği kadro belli oldu. Deneyimli teknik adam kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verirken orta sahada da Ozan Tufan ve Okay'ı tercih etti.
TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OKAY, OZAN TUFAN, HAKAN ÇALHANOĞLU, YUSUF YAZICI, KENAN KARAMAN, BURAK YILMAZ
Yedekler: Mert, Altay, Cengiz, Dorukhan, Taylan, Ozan Kabak, Enes, Orkun, İrfan Can, Kaan, Mert Müldür, Halil
İTALYA: DONNARUMMA, FLORENZİ, CHİELLİNİ, BONUCCİ, SPİNAZZOLA, JORGİNHO, LOCATELLİ, BARELLA, BERARDİ, INSİGNE, IMMOBİLE
Yedekler: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni
ESKİ DOST ROBERTO MANCİNİ!
İtalya milli takımının başında bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini var. Mancini yönetimindeki İtalyanlar, 27 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Gök mavililer turnuvada favori konumundalar.
Türk taraftarlar stadyumda yerlerini aldı!
SON AVRUPA ŞAMPİYONASI İYİ GEÇMEMİŞTİ
Milli takımımız EURO 2016'da İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'nin olduğu grupta mücadele etmişti. Hırvatistan ve İspanya'ya mağlup olan milliler Çek Cumhuriyeti'ni Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle mağlup etse de gruptan çıkamamıştı.
DİĞER RAKİPLER GALLER VE İSVİÇRE
Toplamda 24 takımın mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak şehirler arasında Roma, Londra, Amsterdam, Kopenhag, Bakü, Bükreş, Budapeşte, Petersburg, Münih, Sevilla ve Glasgow var.
FİNAL WEMBLEY'DE!
EURO 2020'nin final maçı İngiltere'nin simgelerinden Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Millilerimizin hedefi de bu final karşılaşmasında sahada olabilmek.
A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı), Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı), Kopenhag (Parken Stadı)
C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)
D Grubu: Londra (Wembley Stadı), Glasgow (Hampden Park)
E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı), Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)
F Grubu: Münih (Allianz Arena), Budapeşte (Puskas Arena)
Milli takımımızda Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadür Ömür ve Rıdvan Yılmaz İtalya maçının kadrosunda yer almadı.