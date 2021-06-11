Dünyanın gözü Roma'da: EURO 2020 Türkiye İtalya maçıyla başlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Tüm dünyanın gözü kulağı Roma'da! UEFA EURO 2020'nin ilk maçında milli takımımız ev sahibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Millilerimiz İtalya karşısında avantajlı bir skor elde edip turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı takımımızdaki en önemli hücum kozları arasında yer alıyor. Son dakika bilgisine göre ilk 11'ler de belli oldu.

SON DAKİKA: TÜRKİYE - İTALYA MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Şenol Güneş'in İtalya karşısında tercih ettiği kadro belli oldu. Deneyimli teknik adam kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verirken orta sahada da Ozan Tufan ve Okay'ı tercih etti.

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ ÇELİK, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OKAY, OZAN TUFAN, HAKAN ÇALHANOĞLU, YUSUF YAZICI, KENAN KARAMAN, BURAK YILMAZ

Yedekler: Mert, Altay, Cengiz, Dorukhan, Taylan, Ozan Kabak, Enes, Orkun, İrfan Can, Kaan, Mert Müldür, Halil

İTALYA: DONNARUMMA, FLORENZİ, CHİELLİNİ, BONUCCİ, SPİNAZZOLA, JORGİNHO, LOCATELLİ, BARELLA, BERARDİ, INSİGNE, IMMOBİLE

Yedekler: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni