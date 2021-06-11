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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:13

'nun ve 'nın Avrupa'daki talipleri artıyor!

Kerem Aktürkoğlu'nun ve Taylan Antalyalı'nın Avrupa'daki talipleri artıyor!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan 'da kimlerin transfer edileceği merak ediliyor. 'in de devam edip etmeyeceği seçimden sonra belli olacak. Öte yandan ve için Avrupa'dan talipler artıyor. Seçimden sonra iki oyuncunun sözleşmesinde zam yapılması bekleniyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'ı temsil edecek olan ve için kongre sonrası önemli gelişmeler olacak. Taylan'a İtalya'dan, Kerem'e de Fransa'dan talipler olduğunu belirtilirken, 19 Haziran'daki seçimin ardından göreve kim gelirse gelsin, iki futbolcunun sözleşmelerine zam yapılacağı belirtildi.

Yıllık 900 bin TL alan Kerem'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, 2.5 milyon TL kasasına koyan Taylan'ın da 2 yıl daha kontratı var.

AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK KAP'A BİLDİRİLECEK

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı ve 'e resmi olarak imza attıracak. Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor. İki oyuncunun en yakın zamanda KAP'a bildilrileceği ifade edildi.

ALEX MORENO VE MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. 'in İspanyol sol beki 'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.

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HALİL DERVİŞOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ

Devre arasında İngiliz ekibi 'dan kiralanan 'nu yeniden takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, beklediği cevabı alamadı. Galatasaray'ın gündemine dair son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Brentford'un Halil'i şu aşamada satmayı düşünmediğini ve sezon öncesi kampta görmek istediğini ifade etti.

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Kerem Aktürkoğlu'nun ve Taylan Antalyalı'nın Avrupa'daki talipleri artıyor!
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