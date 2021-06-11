Kerem Aktürkoğlu'nun ve Taylan Antalyalı'nın Avrupa'daki talipleri artıyor!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galatasaray'ı temsil edecek olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu için kongre sonrası önemli gelişmeler olacak. Taylan'a İtalya'dan, Kerem'e de Fransa'dan talipler olduğunu belirtilirken, 19 Haziran'daki seçimin ardından göreve kim gelirse gelsin, iki futbolcunun sözleşmelerine zam yapılacağı belirtildi.
Yıllık 900 bin TL alan Kerem'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, 2.5 milyon TL kasasına koyan Taylan'ın da 2 yıl daha kontratı var.
AYTAÇ KARA VE ALPASLAN ÖZTÜRK KAP'A BİLDİRİLECEK
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e resmi olarak imza attıracak. Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor. İki oyuncunun en yakın zamanda KAP'a bildilrileceği ifade edildi.
ALEX MORENO VE MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE LİSTEDE
Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.
HALİL DERVİŞOĞLU VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nu yeniden takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, beklediği cevabı alamadı. Galatasaray'ın gündemine dair son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Brentford'un Halil'i şu aşamada satmayı düşünmediğini ve sezon öncesi kampta görmek istediğini ifade etti.