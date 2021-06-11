Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye İtalya maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:57

canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle!

Türkiye İtalya maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle!

Haydi Milli Takım! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında bu akşam İtalya ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Avrupa Futbol Şampiyonasına iyi başlangıç yaparak 3 puanı elde etmek istiyor. Mücadeleyi canlı takip edecek futbolseverler, canlı izle TRT 1 ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, televizyon karşısında olacak futbolseverlerin yanı sıra, bilgisayardan da milli maç canlı yayını izlenecek. Bu noktada, ekranı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte, TRT 1 Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, ekranları başında olacak futbolseverler tarafından da canlı izlenecek. Televizyonu ekranları başında olacak futbolseverlerin yanı sıra, internetten de canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE | EURO 2020 MİLLİ MAÇ İZLE

Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Bu noktada, ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

İşte, EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve linki;

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak

İTALYA: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Jorginho, Chiellini, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

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SON MAÇ 15 YIL ÖNCE

İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.

İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.

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Türkiye İtalya maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle!
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