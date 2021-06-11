Türkiye İtalya maçı canlı izle | EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, ekranları başında olacak futbolseverler tarafından da canlı izlenecek. Televizyonu ekranları başında olacak futbolseverlerin yanı sıra, internetten de Türkiye İtalya maçı canlı izlenebilecek.
Türkiye ile İtalya arasında Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenecek. Bu noktada, Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.
İşte, EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve linki;
Türkiye - İtalya EURO 2020 açılış maçı, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak
İTALYA: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Jorginho, Chiellini, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile
İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.
Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.
SON MAÇ 15 YIL ÖNCE
İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.
İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.