Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 13.6.2021 08:48 Son Güncelleme: 13.6.2021 09:25

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UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

haberi... Teknik direktörlük için 'ye teklifte bulunan 'de transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. için İngiliz ekipleri devreye girerken, altyapıdan yetişen bir isme ise ekipleri kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Teknik direktörlük için 'ye teklifte bulunan 'de transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. için İngiliz ekipleri devreye girerken, altyapıdan yetişen bir isme ise ekipleri kancayı taktı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

İtalyan medyası Sarı-Lacivertlilerin Favre'ye iki yıllık sözleşme önerdiğini, tecrübeli hocanın da düşünmek için süre istediğini ileri sürdü.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

İNGİLİZLER SZALAİ'Yİ YAKIN TAKİBE ALDI

Bu arada geçen sezon başarılı bir performans sergileyen 'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun Sarı-Lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

The Athletic, turnuva için çıkardığı ekte 'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

OKAN TURP İTALYA YOLCUSU

Öte yandan 'nin altyapısından yetişen 'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda... Bologna ve bu sezon 'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin Euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...

F.Bahçe'nin ise 'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Serie A'ya gidiyor! Ozan Tufan, Zajc derken büyük sürpriz...
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