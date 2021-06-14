Son dakika: Beşiktaş'ın Diego Costa inadı! Kartal 3. buluşmada transfer bitirmek istiyor

İMZA PARASINDAN VAZGEÇTİ

Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.