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Giriş Tarihi: 14.6.2021 07:53 Son Güncelleme: 14.6.2021 08:01

: 'ın inadı! Kartal 3. buluşmada bitirmek istiyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'ın Diego Costa inadı! Kartal 3. buluşmada transfer bitirmek istiyor

haberi: sezonunun açılmasının ardından son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Şampiyon , Aboubakar'ın yerine forvet arayışında. İlk isim İspanyol yıldız . Daha önce oyuncunun menajeri ile iki kez görüşen siyah-beyazlı yönetim, 3. buluşmada bu işi noktalamayı planlıyor. Kartal’ın beklentisi yıldız futbolcunun biraz daha indirime gidip 2.5 milyon Euro’nun altına inmesi. Diego Costa da görüşmelerin ilerlemesi için imza parasından vazgeçti.

Şampiyon 'ta gündemi yoğun çalışmalarla devam ediyor. Bir yandan 'la yeni sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş'ta diğer yandan Aboubakar'ın gitmesinden sonra forvete hangi ismin transfer edileceği merak ediliyor.

DİEGO COSTA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE

Beşiktaş, için tüm şartları zorlamaya kararlı gibi. Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan Diego Costa... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. Başkan de konuşmalarında mali disiplini sürekli olarak vurguluyor.

2.5 MİLYON EURO ALTINA ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro'nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti.

İMZA PARASINDAN VAZGEÇTİ

Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.

ALEX TEİXEİRA'YA 2 YILLIK TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız 'yla görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etti.

31 yaşındaki on numara oyuncusu ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yakın zamanda olumlu bir sonuç almayı hedefliyor. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC'de forma giyen Alex Teixeira, Ocak ayından itibaren kulüpsüz konumunda.

N'KOUDOU'YA MARSİLYA KANCASI!

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, 'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı. İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Diego Costa inadı! Kartal 3. buluşmada transfer bitirmek istiyor
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