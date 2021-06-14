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Giriş Tarihi: 14.6.2021 21:38

? 2021-2022 transfer dönemi ve başlangıç tarihi

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında başlıyor sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Transfer dönemi için sayılı günler kala takımlar eksik bölgelerini doldurmak için hazırlıklarına başladı. Bu noktada futbolseverler, ’de sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin açıklama ise TFF’den geldi. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve

Transfer dönemi için geri sayım sürerken, futbolseverler transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise 'de sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, 2021-2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

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Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
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