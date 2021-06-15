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Giriş Tarihi: 15.6.2021 20:23 Son Güncelleme: 15.6.2021 20:51

Son dakika: ’de gözler o tarihte! Yeni teknik direktör ve ayrılacak isimler belli oluyor...

Son dakika: Fenerbahçe’de gözler o tarihte! Yeni teknik direktör ve ayrılacak isimler belli oluyor...

Son dakika haberi... 'de sezonu Beşiktaş ve 'ın ardında 3. sırada bitiren , yeni sezonda bir kez daha yeni bir yapılanmaya gidiyor. Henüz yeni teknik direktörü belli olmayan sarı-lacivertliler, 25-26 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek. İki adaylı seçimi kazanması beklenen , yeni teknik direktörü ay sonunda başlayacak olan kampa yetiştirmek istiyor. Önümüzdeki 15 günü yoğun geçirmesi beklenen Fenerbahçe, takımdan ayrılacak isimleri de yeni hocasına bırakacak.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 'un bu konuda karar vermesini bekliyor. Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, Alman veya Portekiz ekolünden bir isme takımı emanet etmek istediğini söylemişti.

ile yola devam etmeyen sarı-lacivertliler, 25-26 Haziran tarihlerinde iki adaylı bir başkanlık seçimine gidecek. Seçimde ile yarışacak olan Ali Koç'un, bir kez daha başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu süreçte kadrosunu Bundesliga 2'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan ile güçlendiren 'nin, önümüzdeki 15 gün içerisinde yoğun bir gündem bekliyor.

15 GÜNLÜK YOĞUN SÜREÇ

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, bir yandan gözler takımdan ayrılacak isimlerde diğer taraftan da yaklaşık 10 gün sonra yapılacak seçimli genelde kurulda olacak. Ayın sonunda Topuk Yaylası'nda ilk hazırlık kampına başlayacak olan sarı-lacivertlilerde gündem çok yoğun.

İşte Fenerbahçe'yi 15 gün içinde bekleyen gelişmelerden detaylar:

- 25-26 Haziran'da iki adayla (Eyüp Yeşilyurt) yapılacak seçimli genel kurul öncesi Başkan Ali Koç'un ikinci kez seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

- Başkan Koç'un teknik direktör konusunu çözüme kavuşturup, 15 gün sonra başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor.

- Kadroda kiralıktan dönen 17 futbolcu ve 'dan 5 futbolcunun katılımıyla beraber 'de rakam neredeyse 50'yi bulacak. Kadroda ekonomik durum ve fazlalıktan dolayı yarı yarıya azalmaya gidilecek.

- Ancak hocanın belirsizliği yüzünden futbolcular da beklemeye geçmiş durumda. Gelecek teknik direktörün raporu doğrultusunda futbolcular da kendilerine bir yol çizecek.

- Teknik direktörün belli olmasından sonra belirlenecek isimler için zaman kaybetmeden hemen harekete geçilecek.

HOCA İÇİN FAVRE ÖNDE

Teknik direktör konusunda geçmişten dolayı ağzı yanan yönetim, ince eleyip sık dokuyor. 5 adayı olan yönetimin bunu teke düşürdüğü ve 'de yoğunlaştığı gelen haberler arasında.

İsviçreli teknik direktörün tecrübesine güvenen Fenerbahçe yönetimi, tüm yetkileri hocaya vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de, kiralıktan dönen oyuncularla birlikte oluşan geniş kadro şöyle:


KALE: Altay

SAVUNMA: Nazım, Serdar, Tisserand, Lemos, Szalai, Sadık, Caner, Novak.

ORTA SAHA: Sosa, Gustavo, Mert, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas.

HÜCUM: Samatta, Thiam, Valencia, Sinan, Osayi, Ferdi, Perotti

KİRADAN DÖNEN YABANCILAR: Frey, Zanka, Dirar, Ademi, Allahyar (2021 Aralık sonu dönecek)

KİRADAN DÖNEN TÜRKLER: Berke, Gürkan, İsmail, Oğuz Kağan, Eyüp, Serhat, Gülhan, Barış Sungur, Barış Alıcı, Emir, Muhammed, Emre

A TAKIMA ALINAN GENÇLER: Ertuğrul, Bartu, Canberk, Fatih, Uğur Kaan, Arda, Arda Okan

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Son dakika: Fenerbahçe’de gözler o tarihte! Yeni teknik direktör ve ayrılacak isimler belli oluyor...
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