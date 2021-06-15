Son dakika: Fenerbahçe’de gözler o tarihte! Yeni teknik direktör ve ayrılacak isimler belli oluyor...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Ali Koç'un bu konuda karar vermesini bekliyor. Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, Alman veya Portekiz ekolünden bir isme takımı emanet etmek istediğini söylemişti.
Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen sarı-lacivertliler, 25-26 Haziran tarihlerinde iki adaylı bir başkanlık seçimine gidecek. Seçimde Eyüp Yeşilyurt ile yarışacak olan Ali Koç'un, bir kez daha başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu süreçte kadrosunu Bundesliga 2'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, önümüzdeki 15 gün içerisinde yoğun bir gündem bekliyor.
15 GÜNLÜK YOĞUN SÜREÇ
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, bir yandan gözler takımdan ayrılacak isimlerde diğer taraftan da yaklaşık 10 gün sonra yapılacak seçimli genelde kurulda olacak. Ayın sonunda Topuk Yaylası'nda ilk hazırlık kampına başlayacak olan sarı-lacivertlilerde gündem çok yoğun.
İşte Fenerbahçe'yi 15 gün içinde bekleyen gelişmelerden detaylar:
- 25-26 Haziran'da iki adayla (Eyüp Yeşilyurt) yapılacak seçimli genel kurul öncesi Başkan Ali Koç'un ikinci kez seçilmesine kesin gözle bakılıyor.
- Başkan Koç'un teknik direktör konusunu çözüme kavuşturup, 15 gün sonra başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor.
- Ancak hocanın belirsizliği yüzünden futbolcular da beklemeye geçmiş durumda. Gelecek teknik direktörün raporu doğrultusunda futbolcular da kendilerine bir yol çizecek.
- Teknik direktörün belli olmasından sonra belirlenecek isimler için zaman kaybetmeden hemen harekete geçilecek.
HOCA İÇİN FAVRE ÖNDE
Teknik direktör konusunda geçmişten dolayı ağzı yanan yönetim, ince eleyip sık dokuyor. 5 adayı olan yönetimin bunu teke düşürdüğü ve Lucien Favre'de yoğunlaştığı gelen haberler arasında.
İsviçreli teknik direktörün tecrübesine güvenen Fenerbahçe yönetimi, tüm yetkileri hocaya vermeyi düşünüyor.
Fenerbahçe'de, kiralıktan dönen oyuncularla birlikte oluşan geniş kadro şöyle:
KALE: Altay
SAVUNMA: Nazım, Serdar, Tisserand, Lemos, Szalai, Sadık, Caner, Novak.
ORTA SAHA: Sosa, Gustavo, Mert, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas.
HÜCUM: Samatta, Thiam, Valencia, Sinan, Osayi, Ferdi, Perotti
KİRADAN DÖNEN YABANCILAR: Frey, Zanka, Dirar, Ademi, Allahyar (2021 Aralık sonu dönecek)
KİRADAN DÖNEN TÜRKLER: Berke, Gürkan, İsmail, Oğuz Kağan, Eyüp, Serhat, Gülhan, Barış Sungur, Barış Alıcı, Emir, Muhammed, Emre
A TAKIMA ALINAN GENÇLER: Ertuğrul, Bartu, Canberk, Fatih, Uğur Kaan, Arda, Arda Okan