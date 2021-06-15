Son dakika: Fenerbahçe’de gözler o tarihte! Yeni teknik direktör ve ayrılacak isimler belli oluyor...

Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen sarı-lacivertliler, 25-26 Haziran tarihlerinde iki adaylı bir başkanlık seçimine gidecek. Seçimde Eyüp Yeşilyurt ile yarışacak olan Ali Koç'un, bir kez daha başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.