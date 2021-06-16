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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:11

- maçında inanılmaz hata! Beşiktaşlı Larin yine golünü attı

Kanada-Haiti maçında inanılmaz hata! Beşiktaşlı Larin yine golünü attı

Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde , 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 'yi konuk etti. Beşiktaşlı Larin'in 1 gol attığı müsabakayı Kanada 3-0 kazanırken, Haiti kalecisinin inanılmaz hatası karşılaşmaya damga vurdu. Kanada toplamda 4-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan , formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde 'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden Larin, rövanş maçında da golünü atmayı bildi. Müsabakada Haiti kalecisinin yaptığı hata ise maça damga vurdu.

Kanada, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Haiti'yi konuk etti.

İlk maçı 1-0 kazanan Kanada, rövanş müsabakasında ise zorlanmadı. 3-0 biten maçta Kanada'nın golleri (Kendi kalesine), Larin ve 'ten geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 46. dakikasında Haiti kalecisi Josue Duverger, kendisine atılan geri pasta iki kez topu ıskaladı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olamadı.

Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı

74. dakikada ise sahneye Larin çıktı. İlk maçta golünü atan Beşiktaş'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon toplamda 51 maça çıkan Larin, 30 gol 6 asist ile müthiş bir grafik çizdi.

Son sözü ise 89'da Hoilett söyledi. Kanada sahadan 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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Kanada-Haiti maçında inanılmaz hata! Beşiktaşlı Larin yine golünü attı
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