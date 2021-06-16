Kanada-Haiti maçında inanılmaz hata! Beşiktaşlı Larin yine golünü attı

74. dakikada ise sahneye Larin çıktı. İlk maçta golünü atan Beşiktaş'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon toplamda 51 maça çıkan Larin, 30 gol 6 asist ile müthiş bir grafik çizdi.

Son sözü ise 89'da Hoilett söyledi. Kanada sahadan 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.