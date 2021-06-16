Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı
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Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Kanada, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Haiti'yi konuk etti. Beşiktaşlı Larin'in 1 gol attığı müsabakayı Kanada 3-0 kazanırken, Haiti kalecisinin inanılmaz hatası karşılaşmaya damga vurdu.