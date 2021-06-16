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Giriş Tarihi: 16.6.2021 22:19 Son Güncelleme: 16.6.2021 22:24

Teknik Direktörü 'den oyuncularına tebrik: "Gurur duyuyorum"

DHA
Galler Teknik Direktörü Rob Page'den oyuncularına tebrik: Gurur duyuyorum

Teknik Direktörü , “Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı fırsatlar yakaladık. Bu tarz turnuvalarda böyle maçlar çıkarmak kolay değildir” dedi.

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında 'yi 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükselten 'de teknik direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Page, "Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı fırsatlar yakaladık. Bu tarz turnuvalarda böyle maçlar çıkarmak kolay değildir" diye konuştu.

"BALE, BUGÜN BAZI ŞEYLERİN BİTMEMİŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

'in performansıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Page, "Çok cesur bir oyun gösterdi. Penaltıyı kaçırması bile onda moral bozukluğu yaratmadı. İki asist yaptı. Gol atmamış olması onu kötü bir oyuncu yapmaz. Gareth bugün elinden geleni yaptı. Kendisi bugün bazı şeylerin bitmemiş olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçtaki atmosfer ile ilgili gelen soruya da cevap veren Rob Page, "30 bin üzerinde taraftara oynamak farklı bir duygu. Keşke daha fazla taraftarımız burada olsaydı ama onları gururlu ve mutlu etmek bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

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Galler Teknik Direktörü Rob Page'den oyuncularına tebrik: "Gurur duyuyorum"
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