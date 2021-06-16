Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Macaristan maçında attığı gollerle 2 rekor birden kıran Cristiano Ronaldo yine dünya gündemine oturdu. 36 yaşındaki oyuncunun bu müthiş formunun sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte basın toplantısında önündeki kolaları itip 'su için' diyen ve günde 6 öğün yemek yiyen Ronaldo'nun bir günü...
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, EURO 2020'de oynadıkları ilk maçta 3-0 kazandıkları Macaristan maçına damga vurmayı başardı.
36 yaşındaki oyuncu attığı gollerle, 9 gollü Michel Platini'yi geçerek 11 golle Avrupa Şampiyonları tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.
Milli formayla çıktığı 175 maçta 105 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da ise 3'er kez ağları sarsmıştı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 22 MAÇ OYNADI
Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda da (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) forma giyen tarihteki ilk futbolcu oldu.
Ronaldo ayrıca 22 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.
"KOLA DEĞİL, SU İÇİN"
Portekizli yıldız, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hamlesi ile gündeme oturmayı başarmıştı.
36'lık futbolcu, önünde bulunan asitli içecekleri gördüğü anda yere koyarken, masadaki suyu havaya kaldırıp "Su için, su!" dedi.
Bu hareket, medyanın yanı sıra sosyal medyada da ana gündem olurken oyuncunun formu da bir kez daha gündeme geldi.
Diyet ve egzersiz rutinlerini asla bozmayan ve tüm hayatını bu düzende geçiren Ronaldo, her gün 2 saati bulan ağırlık çalışması yaparken ara uykularını (90 dakikayı aşmamak kaydıyla) da asla ihmal etmiyor.
Sadece kendisi ve çocuklarının doğum gününde pasta yiyen yıldız isim, çikolatayı ise ağzına sürmüyor.
'OĞLUMLA TARTIŞIYORUZ'
Ronaldo daha önce yaptığı bir açıklamada, "Çocuklarımın da yeme rutinleri ile ilgileniyorum. Bazen büyük oğluma kızıyorum çünkü asitli içecekler içiyor. Onunla zaman zaman tartışıyoruz.
Cips ve kızarmış şeyler de yemesini istemiyorum. Çikolata yemek istedikleri zaman ise bir baba olarak sağlam durmam gerekiyor ve izin vermiyorum. Bu konuda sonuna kadar direneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
RONALDO'NUN BİR GÜNÜ
06.00 Uyanma ve 2 saatlik antrenman
08.00 90 dakikalık uyku
09.30 Kahvaltı
10.30 Antrenman
12.30 90 dakika uyku
14.00 Öğle yemeği
15.00 90 dakika uyku
16.30 İkinci öğle yemeği
19.00 Akşam yemeği
20.00 Aile ve arkadaşlarla serbest zaman
22.00 Yüzme seansı
23.00 Uyku
6 ÖĞÜN YEMEK YİYOR
Kahvaltı 1 - Peynir, et ve yoğurt
Kahvaltı 2 - Avokadolu tost
Öğlen - Tavuk ve salata / Ton balığı, yumurta, zeytin
Öğleden sonra - Taze meyve
Akşam 1 - Balık, salata
Akşam 2 - Et ya da Kalamar
RAKAMLARLA RONALDO
78 - İngilizlerin araştırmasına göre 78 cm zıplayabiliyor.
4 - 2-4 saatte bir yemek yiyor.
21 - 1 saat içinde toplam 21 sprint atabiliyor.
128 - 128 km hızla topa vurabiliyor.
10 - Maç başına koşu ortalaması 10 km.