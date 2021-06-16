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Giriş Tarihi: 16.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 16.6.2021 07:14

: Dünya yine 'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

SUAT UMURHAN
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

haberi... maçında attığı gollerle 2 rekor birden kıran yine dünya gündemine oturdu. 36 yaşındaki oyuncunun bu müthiş formunun sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte basın toplantısında önündeki kolaları itip 'su için' diyen ve günde 6 öğün yemek yiyen Ronaldo'nun bir günü...

maçında attığı gollerle 2 rekor birden kıran yine dünya gündemine oturdu. 36 yaşındaki oyuncunun bu müthiş formunun sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte basın toplantısında önündeki kolaları itip 'su için' diyen ve günde 6 öğün yemek yiyen Ronaldo'nun bir günü...

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Portekizli süper yıldız , 'de oynadıkları ilk maçta 3-0 kazandıkları maçına damga vurmayı başardı.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

36 yaşındaki oyuncu attığı gollerle, 9 gollü Michel Platini'yi geçerek 11 golle Avrupa Şampiyonları tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Milli formayla çıktığı 175 maçta 105 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da ise 3'er kez ağları sarsmıştı.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 22 MAÇ OYNADI

, 5 Avrupa Şampiyonası'nda da (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) forma giyen tarihteki ilk futbolcu oldu.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Ronaldo ayrıca 22 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

"KOLA DEĞİL, SU İÇİN"

Portekizli yıldız, maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hamlesi ile gündeme oturmayı başarmıştı.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

36'lık futbolcu, önünde bulunan asitli içecekleri gördüğü anda yere koyarken, masadaki suyu havaya kaldırıp "Su için, su!" dedi.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Bu hareket, medyanın yanı sıra sosyal medyada da ana gündem olurken oyuncunun formu da bir kez daha gündeme geldi.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Diyet ve egzersiz rutinlerini asla bozmayan ve tüm hayatını bu düzende geçiren Ronaldo, her gün 2 saati bulan ağırlık çalışması yaparken ara uykularını (90 dakikayı aşmamak kaydıyla) da asla ihmal etmiyor.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Sadece kendisi ve çocuklarının doğum gününde pasta yiyen yıldız isim, çikolatayı ise ağzına sürmüyor.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

'OĞLUMLA TARTIŞIYORUZ'
Ronaldo daha önce yaptığı bir açıklamada, "Çocuklarımın da yeme rutinleri ile ilgileniyorum. Bazen büyük oğluma kızıyorum çünkü asitli içecekler içiyor. Onunla zaman zaman tartışıyoruz.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

Cips ve kızarmış şeyler de yemesini istemiyorum. Çikolata yemek istedikleri zaman ise bir baba olarak sağlam durmam gerekiyor ve izin vermiyorum. Bu konuda sonuna kadar direneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

RONALDO'NUN BİR GÜNÜ

06.00 Uyanma ve 2 saatlik antrenman
08.00 90 dakikalık uyku
09.30 Kahvaltı
10.30 Antrenman
12.30 90 dakika uyku

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

14.00 Öğle yemeği
15.00 90 dakika uyku
16.30 İkinci öğle yemeği
19.00 Akşam yemeği
20.00 Aile ve arkadaşlarla serbest zaman
22.00 Yüzme seansı
23.00 Uyku

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

6 ÖĞÜN YEMEK YİYOR

Kahvaltı 1 - Peynir, et ve yoğurt
Kahvaltı 2 - Avokadolu tost
Öğlen - Tavuk ve salata / Ton balığı, yumurta, zeytin
Öğleden sonra - Taze meyve
Akşam 1 - Balık, salata
Akşam 2 - Et ya da Kalamar

Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı

RAKAMLARLA RONALDO

78 - İngilizlerin araştırmasına göre 78 cm zıplayabiliyor.
4 - 2-4 saatte bir yemek yiyor.
21 - 1 saat içinde toplam 21 sprint atabiliyor.
128 - 128 km hızla topa vurabiliyor.
10 - Maç başına koşu ortalaması 10 km.

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Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
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