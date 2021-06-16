BU SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kolombiya Milli Takımı'nda 22 kez forma giyen Frank Fabra, 2016 yılında Medellin'den Boca Juniors'a 1.3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabra bu sezon Boca'da 15 lig, 3 Libertadores olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi.