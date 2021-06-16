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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 16.6.2021 09:32

: , 'yı transfer etmek istiyor!

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray, Frank Fabra'yı transfer etmek istiyor!

haberi... Transfer çalışmalarını 'in verdiği liste doğrultusunda sürdüren 'ın, forması giyen sol bek oyuncusu 'yı istediği iddia edildi. 30 yaşındaki Fabra, Kolombiya Milli Takımı'nda ile birlikte forma giyiyor.

19 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleştirecek olan 'da 'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın 'den boşalan sol bek mevkisi için forması giyen 'yı istediğini söyledi.

"GALATASARAY, FABRA İÇİN TEKLİF YAPACAK"

TyC Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan Pavoni, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Fabra için teklif yapacağını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fabra'nın milli takımdan arkadaşı olan ile Galatasaray'da buluşacağı belirtildi.

30 yaşındaki Fabra, Kolombiya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan 'nun yerine kadrosuna dahil edilmişti.

BU SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kolombiya Milli Takımı'nda 22 kez forma giyen Frank Fabra, 2016 yılında Medellin'den Boca Juniors'a 1.3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabra bu sezon Boca'da 15 lig, 3 Libertadores olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi.

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Son dakika: Galatasaray, Frank Fabra'yı transfer etmek istiyor!
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