Son dakika: Avrupa basınından Türkiye-Galler maçı yorumları! "Seçenekleri kalmadı...”

İtalya'nın ardından Galler maçı için Bakü'ye geçen milliler, 25 bin taraftarın olduğu Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler'e de engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Bizim Çocuklar, EURO 2020'nin ilk iki maçında gol atamayarak mağlup oldu ve bir üst tur şansını oldukça zora soktu.