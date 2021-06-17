Son dakika: Avrupa basınından Türkiye-Galler maçı yorumları! "Seçenekleri kalmadı...”

A Milli Takım, EURO 2020'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya'ya karşı oynayan milliler, ilk maçı 3-0 kaybetmişti.
İtalya'nın ardından Galler maçı için Bakü'ye geçen milliler, 25 bin taraftarın olduğu Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler'e de engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Bizim Çocuklar, EURO 2020'nin ilk iki maçında gol atamayarak mağlup oldu ve bir üst tur şansını oldukça zora soktu.
Galler maçının ardından yurt içi ve yurt dışı basından birçok eleştiriye maruz kalan A Milli Takım, Pazar günü grupların son maçında İsviçre'ye karşı oynayacak ve üst tur için diğer sonuçları bekleyecek.
"SEÇENEKLERİ KALMADI..."
Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, A Milli Takım'ın Galler maçını değerlendirdi. İşte öne çıkan manşetler…
The Sun: Türkler Azerbaycan'da 25 bin taraftarlarla birlikte Türkiye evinde gibiydi, Bale bunun kendilerine ekstra motivasyon sağlayacağını söylemişti. Öyle de oldu.
La Gazetta Della Sport: Ramsey ve Bale fark yarattı. Juventus'un yıldızı Ramsey ile Roberts, Türkiye'yi cezalandırdı.
Bild: Galler'in süperstarı Gareth Bale, özellikle ilk yarıda müthiş bir performans ortaya koydu ve takımın tüm ataklarında rol aldı.
AS: Gareth Bale için harika bir maç. Penaltı kaçırmasına rağmen takımının Türkiye karşısında aldığı galibiyette iki asist yaptı ve Galler'i üst tura yaklaştırdı.
L'Equipe: İki maçta sıfır puan alan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na kötü bir giriş yapıyor ve son maçta İsviçre'ye karşı kazanmaktan başka seçeneği yok.