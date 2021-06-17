İlk rakip PSV

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi ile eşleşti. Karşılaşmalar 20-21 Temmuz ile 27-28 Temmuz’da oynanacak
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda G.Saray'ın rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi oldu. Dün yapılan kura çekimi sonrasındailk maç 20-21 Temmuz'daEindhoven'da, ikincikarşılaşma ise27-28 Temmuz'daİstanbul'da oynanacak. Geçen sezon Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 2. bitiren PSV'yi 54 yaşındaki Alman Roger Schmidt çalıştırıyor.
Rakamlarla PSV
1 Hollanda ekibi 1987-88 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. 24 PSV, 24 kez Hollanda Ligi şampiyonu oldu. 185 Kulübün piyasa değeri 185.4 milyon Euro. 16 Takımın en değerlileri 16 milyon Euro ile PhilippMax ve DenzelDumfries.
'Mantaliteleri değişti'
DÜN yapılan idman öncesinde Ryan Babel, PSV eşleşmesini değerlendirdi. "Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocayla devam edeceğiz" diyen Hollandalı oyuncu şöyle devam etti: "Geçen sezonagöre PSV'de değişiklikleroldu. Hocalarınıdeğiştirdiler. KendisiHollandalı değil ve bundandolayı farklı bir mantalitedeolacaklar."