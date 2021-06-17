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Giriş Tarihi: 17.6.2021

İlk rakip PSV

İlk rakip PSV

, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi ile eşleşti. Karşılaşmalar 20-21 Temmuz ile 27-28 Temmuz’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda G.Saray'ın rakibi Hollanda'nın ekibi oldu. Dün yapılan kura çekimi sonrasında ilk maç 20-21 Temmuz'da Eindhoven'da, ikinci karşılaşma ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Geçen sezon 'ni 88 puanlı şampiyon 'ın ardından 2. bitiren PSV'yi 54 yaşındaki Alman çalıştırıyor.

Rakamlarla PSV
1 Hollanda ekibi 1987-88 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. 24 PSV, 24 kez Hollanda Ligi şampiyonu oldu. 185 Kulübün piyasa değeri 185.4 milyon Euro. 16 Takımın en değerlileri 16 milyon Euro ile Philipp Max ve Denzel Dumfries.


'Mantaliteleri değişti'
DÜN yapılan idman öncesinde , PSV eşleşmesini değerlendirdi. "Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocayla devam edeceğiz" diyen Hollandalı oyuncu şöyle devam etti: "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar."

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İlk rakip PSV
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