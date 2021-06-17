Şanlıurfaspor'da istifa depremi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan kongrede kulüp başkanlığına yeniden İş Adamı Emin Yetim seçilmişti. Yetim'in listesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan da yer almıştı. Görev dağılımında Kulüp Başkan Vekilliği görevine getirilen Ahmet Kaytan, Şanlıurfaspor'daki yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kaytan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman ve Değerlerimiz en çok ihtiyaç duyduğumuz Hor kullandığımız Harcadığımız Şanlıurfaspor Yönetim.Kurulu .Üyeliği şerefine nail oldum ve Hep Birlikte Başardık. Müteşekkirim şükür vesilesi sorumluluklarımı daha huzurlu ve verimli yürütebilmem için Şanlıurfaspor Yönetim. Kurulu. Üyeliğinden istifamı arz ederim." İfadelerine yer verdi.