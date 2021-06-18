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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:58

, 'da 2'de 2 yaptı

Brezilya, Copa America'da 2'de 2 yaptı

'nın ev sahibi , B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti. Gruptaki diğer mücadelede ise ile 0-0 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da , Peru'yu ağırladı. "Sambacılar", Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını 'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, 'nun 89, 'un ise 90+3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.

B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip, 6 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki diğer mücadelede ise ile 0-0 berabere kaldı.

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Brezilya, Copa America'da 2'de 2 yaptı
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