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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:33

'da başkanlığını bırakan : Bir daha aday olmayacağım

AA
Denizlispor'da başkanlığını bırakan Ali Çetin: Bir daha aday olmayacağım

'de küme düşen 'un kulüp başkanlığını bırakan , bir daha aday olma düşüncesi bulunmadığını söyledi.

yeşil-siyahlı kulübün 16 Haziran'daki kongresinde aday çıkmadığını ve hala da bu göreve talip kimse olmadığını hatırlattı.

Hukuki durumun belirsizliğinin koruduğunu, avukatların mevzuatı incelediğini dile getiren Çetin, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizlili büyüklerimiz, kentin en büyük markasına sahip çıkacaktır. Biz bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğini bilmediğini aktaran Çetin, "Bir daha aday olmayacağım. Biz yorulduk. Üç yıl aralıksız başkanlık yapmak kolay değil. Çok yıprattılar. Üzerimize çok geldiler ve bizi üzdüler. Yine de kongreye kadar ayakta dimdik durarak aslanlar gibi görev süremizi tamamladık. Gücümüz bu kadarına yetti" değerlendirmesinde bulundu.

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Denizlispor'da başkanlığını bırakan Ali Çetin: Bir daha aday olmayacağım
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