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Giriş Tarihi: 18.6.2021

büyük tecrübeydi!

TANER KARAMAN
G.Saray büyük tecrübeydi!

halkı tarafından kahraman gibi karşılanmak bizim için gurur verici. ’da çok oynamadım ama orada mutluydum. Benim için büyük bir tecrübeydi. Türkiye’deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam

Kuzey tarihinin efsanesi , 'de takım kampında SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. 37 yaşında takımının kaptanlık pazubandıyla ortaya koyduğu futbol alkış toplayan oyuncu, milli takım serüveninden G.Saray günlerine kadar tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Ülkesinin ilk kez büyük bir turnuvaya katılmasının ardında takım duygusu ve inanmışlığın yattığını belirten Pandev, şunları söyledi: "Makedonya halkı tarafından zaman zaman bir kahraman gibi karşılanmak gurur verici. Ama halkımız şunun farkına varmalı ki bu formayı giyen tüm oyuncular birer kahraman.

BU TARİHİ BİR BAŞARIDIR
Tarihi bir başarı elde ettik ve ilk kez böylesine önemli bir turnuvada boy gösterdik. Geçtiğimiz ay içerisinde de Almanya gibi önemli bir takımı deplasmanda yendik. Bunları başarırken ilk olarak yapabileceklerinize inanmanız gerekiyor. İnanmamanız halinde başarıyı elde etmeniz mümkün değil."

TÜRK FUTBOLUNU İZLİYORUM
Bir dönem Türkiye'de top koşturan Pandev, "'da çok oynamadım ama orada mutluydum. Galatasaray büyük bir tecrübeydi. Avrupa'nın en büyük kulüplerden birinden bahsediyoruz. Keşke devam etseydim. Ancak şartlar farklı gelişti. Türkiye'deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam. Türk futbolunu izliyorum, takip ediyorum" dedi. 2014 yılında Napoli'den 'a gelen Pandev, kısa süreli sarı-kırmızılı kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

HAYATINIZI FUTBOLLA YAŞAYIN
FORMUMU 37 yaşında olmama rağmen hâlâ korumanın tek sırrı 24 saat futbolla yaşıyor olmam. Profesyonel bir şekilde çalışmazsanız formunuzu bu yaşlara kadar korumanız mümkün değil. Futbolu gün içinde sürekli düşünmeniz gerekiyor. Böyle bir seviyede oynamak istiyorsanız hayatınızın tamamını futbolla yaşamalısınız.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKMIŞTIM ANGELOVSKİ İKNA ETTİ
Milli Takım teknik direktörümüz Igor Angelovski çok önemli bir insan. Bu yıl milli takımı bırakmıştım. 'ya geldi, bana inandığını ve birlikte iyi bir şablon oturtacağımız konusunda beni ikna etti. Makedonya'nın bu başarısında en büyük pay sahibi ve en önemli insan kendisidir. Gerçekten çok kaliteli bir koç olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçlar da onun kalitesini bize anlatıyor. Her geçen gün daha da iyi işler yapıyor. Yapabileceklerinin sınırı yok.

TEK GOLE PANDEV KATKISI
Ukrayna karşısında takımının ayakta kalan isimlerinden olan Pandev'in bir golü ofsayt gerekçesi ile VAR'a takıldı. 37 yaşındaki oyuncuya yapılan penaltı ise takımının tek golü olarak tabelaya yansıdı.

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G.Saray büyük tecrübeydi!
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