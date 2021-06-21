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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:33

'da başkanlık için iddiası

DHA
Denizlispor'da başkanlık için Süleyman Urkay iddiası

'e düşen 'da 16 Haziran'daki kongrede aday çıkmaması üzerine tekrar yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan ’ın aday olması bekleniyor.

Mevcut yönetimin 3 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 16 Haziran'da yaptığı genel kurulda aday çıkmayınca kulüp belirsizliğe gömüldü. Mali krizle boğuşan, kadrosunda 7 futbolcu kalan ve transfer yasağı gelen 'da yeni sezon öncesi bilinmezlik sürerken, mevcut Başkan ve yönetiminin 15 gün içinde kulübü ilgili resmi birimlere teslim edeceği belirtildi.

Ege ekibinde yeniden yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan 'ın aday olabileceği öğrenildi. Ağır borç yükü ve transfer yasağına rağmen başkanlık için istekli olduğu öğrenilen Urkay'ın hazırlık yaptığı ifade edildi.

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Denizlispor'da başkanlık için Süleyman Urkay iddiası
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