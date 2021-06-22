Beşiktaş taraftarından flaş çağrı! "Kendinize gelin..."

Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor ancak son gelen bilgilere göre aradaki köprüler atılmak üzere. Yalçın çok fazla yıpratıldığını ve oyalandığını ifade ederken, yönetimin son teklifine bugün cevap vermesi bekleniyor.
Yaşanan bu süreç siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar bugün Sergen Yalçın'ın evine giderek deneyimli teknik adamı ikna turlarına başlarken, Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı'dan da bir hamle geldi.
Hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a anlaşmaları yönünde çağrı yapan Çarşı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
"Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın.Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş'ımızın kapısıdır"
Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin bugün olumlu ya da olumsuz bir neticeye varması bekleniyor.