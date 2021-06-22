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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:03

taraftarından flaş çağrı! "Kendinize gelin..."

Beşiktaş taraftarından flaş çağrı! Kendinize gelin...

taraftar grubu , siyah-beyazlı yönetim ile arasındaki anlaşmazlığa dair bir açıklama yaptı. İki tarafa da çağrı yapan Çarşı, "Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın.Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş'ımızın kapısıdır" ifadelerini kullandı.

Yönetimi ile arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor ancak son gelen bilgilere göre aradaki köprüler atılmak üzere. Yalçın çok fazla yıpratıldığını ve oyalandığını ifade ederken, yönetimin son teklifine bugün cevap vermesi bekleniyor.

Yaşanan bu süreç siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar bugün Sergen Yalçın'ın evine giderek deneyimli teknik adamı ikna turlarına başlarken, Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu 'dan da bir hamle geldi.

Hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a anlaşmaları yönünde çağrı yapan Çarşı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın.Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş'ımızın kapısıdır"

Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin bugün olumlu ya da olumsuz bir neticeye varması bekleniyor.

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Beşiktaş taraftarından flaş çağrı! "Kendinize gelin..."
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