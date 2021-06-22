Beşiktaş taraftarından flaş çağrı! "Kendinize gelin..."

Hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a anlaşmaları yönünde çağrı yapan Çarşı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın.Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş'ımızın kapısıdır"